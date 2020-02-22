سيدة مُسنة تبكى بسبب منعها من دخول الحمام (فيديو)

عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديم برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، فيديو لسيدة مُسنة تبكي بسبب منعها من دخول الحمام.وانفعل الإعلامي رامي رضوان، على الهواء، قائلًا: «إن هذا المشهد سبب له ألم شديد، وتضايق كثيرًا بسببه».وشرح الإعلامي رامي رضوان ما جاء بالفيديو، حيث كانت السيدة المسنة تبكي بسبب قيام سيدة من منعها دخول الحمام وتصويرها والتهكم عليها، متابعًا: «دي مش إنسانة دي شخص ملعون».وتابع: «إحنا مش عارفين المكان ده فين، لانعرف هل هو في إحدى دور الرعاية أم أنه في منزل، ونرجو من يعرف هذا المكان أن يدلنا عليه، حتى تلقى هذه السيدة الرعاية التي تستحقها».