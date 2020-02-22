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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيروس كورونا يضرب إيطاليا.. غلق مدارس ومقاهى

السبت 22/فبراير/2020 - 04:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات الإيطالية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في الصين، قد تضاعف بأكثر من 4 أضعاف، من جراء ظهور حالات إصابة جديدة في شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أمس الجمعة، أن مريضًا يبلغ من العمر 78 عامًا في مدينة بادوا بشمال إيطاليا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا ليصبح أول إيطالي يتوفى نتيجة هذا الفيروس.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الشمالية الغنية وحالتين في منطقة فينيتو المجاورة حيث تقع بادوا.

والحالات الجديدة في إيطاليا هي الأولى في البلاد التي جاءت عن طريق العدوى الثانوية، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 15 يوم الجمعة.

وقالت السلطات الصحية إن أول من أصيب بالمرض في شمال إيطاليا كان قد التقى بشخص عاد من الصين في 21 يناير دون ظهور أي أعراض للفيروس الجديد.

ويرقد رجل إيطالي (38 عامًا) في المستشفى في حالة حرجة، كما ثبتت إصابة زوجته وصديقه بالفيروس، كما أن هناك 3 مرضى في المستشفى ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا منذ بضعة أيام، أصيبوا أيضًا بالتهابات، وأصيبت 5 ممرضات وأطباء بالفيروس.

وأمرت وزارة الصحة الإيطالية، أي شخص اتصل بالثلاثة، بأن يقبع تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وتم عزل قرابة 150 شخصًا، بينهم عاملون في القطاع الصحي، لإخضاعهم لفحوص.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيطالية، ثبتت إصابة 3 أشخاص آخرين في لومباردي، الجمعة، وأصدر عمدة كودونا مرسومًا بغلق جميع المطاعم والحانات والمدارس ومواقع التجمعات العامة مثل المراقص والصالات الرياضية.

ونصحت وزارة الصحة سكان المنطقة بالتزام المنازل كإجراء احترازي، وأمر مسؤولون محليون في بلدة أخرى هي كاسالبوس تيرلينجو، بإغلاق المدارس المحلية حتى، الثلاثاء.

وقالت بلدة ثالثة، هي كاستيجليون دادا، إن المكتبات والمكاتب العامة والصالات الرياضية ومستودعات القمامة ستغلق كإجراء وقائي.

وفي السياق، قال أتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومباردي :«في أجزاء أخرى من العالم، وفي الصين أيضًا، ثبت أن هذا النظام "للعزلة الذاتية" يساعد بشكل كبير على منع الانتشار، لكن يجب ألا ندع أنفسنا تغلب عليها الذعر».

وأغلقت مستشفى كودونو غرفة الطوارئ الخاصة بها، وشوهد الطاقم وهم يرتدون الأقنعة وأحضرت أسرة وأثاث جديد، فيما كان يتم العمل من العزل الصحي.

وقال جالارا إن المدير الذي سافر إلى الصين لا يزال لم تظهر عليه أية أعراض بيد أنه وضع في العزل في مستشفى آخر.

ويرعى مستشفى الأمراض المعدية في روما حاليًا 3 أشخاص آخرين مصابين، من بينهم زوجان صينيان من ووهان التي تضررت بشدة وإيطالي ظهرت اختباراته الآن «سلبية دائمًا» بالنسبة للفيروس بعد أسبوعين من العلاج المضاد للفيروسات.

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