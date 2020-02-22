نجل نتنياهو يتهم الشرطة الإسرائيلية بالتستر على مقتل عربى

كشف يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، النقاب عن تستر الشرطة الإسرائيلية على وقائع قتل غير مبرر، لمواطن عربي بالرصاص في النقب.وفي خطوة غير مسبوقة غرد "يائير" بالعربية عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلاً: "المواطنون العرب في إسرائيل، المفوض العام لشرطة إسرائيل السابق، قاموا بالتستر على قتل غير مبرر لمواطن عربي إسرائيلي على يد الشرطة، واتهم بأنه إرهابي يتبع داعش".وتساءل نجل نتنياهو: "كيف لم تسمعوا عن ذلك؟ لأن روني الشيخ (المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية) استأجر ليئور حوريف اليساري كمستشار إعلامي، واهتم بالقيام بصلحة مع الإعلام" أي تم التكتم على القضية.وكان نجل نتنياهو يشير بذلك إلى مقتل العربي يعقوب أبوالقيعان، 47 عامًا، من قرية أم الحيران في منطقة النقب، مطلع 2017 برصاص الشرطة الإسرائيلية.و آنذاك زعمت الشرطة الإسرائيلية أن أبو القيعان أراد دهس شرطي بسيارته، وينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، ولكن تبين لاحقًا زيف مزاعم الشرطة.ويائير لابيد أراد الانتقام من المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلي روني الشيخ الذي جرى في عهده التحقيق مع والده نتنياهو بشبه الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.وفي أواسط عام 2018 أغلقت الشرطة الإسرائيلية ملف التحقيق في قتل أبوالقيعان دون محاسبة المسؤول عن قتله.ووقعت عملية القتل عندما وصلت أعداد كبيرة من الشرطة ترافقها جرافات ضخمة لهدم قرية أم الحيران.ويائير لابيد أراد الانتقام من المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلي روني الشيخ، الذي جرى في عهده التحقيق مع والده نتنياهو بشبه الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.وخوض نتنياهو الابن معركة ضد المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، ويتهمه بالعلاقة مع زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطى المعارض بيني جانتس.واعتبر نتنياهو أن التستر على جريمة قتل أبوالقيعان بهدف الدفع بملف التحقيق مع نتنياهو.وقال غرد نتنياهو "ومن كان كبش التضحية؟ نتنياهو، فالشيخ أصبح فعالاً بشكل متطرف بحياكة قضايا نتنياهو، والإعلام أخفوا من أجله القضية، والصفقة كانت بسيطة: أجلبوا لنا رأس نتنياهو، ونخفي هذه الجريمة!".وكعادته هاجم نتنياهو النواب العرب في الكنيست فكتب "وبهذا السياق هنالك نقطة مثيرة للاهتمام.. جميع أعضاء الكنيست العرب، وقت قصير بعد أحداث أم الحيران أوقفوا اهتمامهم بالموضوع، لماذا سكتوا عن هذه الجريمة؟ فهموا كما يبدو أنه من المفضل يعطون الهدوء لروني الشيخ لحياكة قضايا نتنياهو!".وكانت الإذاعة الإسرائيلية كشفت، في تقرير لها، الخميس، النقاب عن أن أبوالقيعان ترك ينزف لمدة 20 دقيقة، إثر رصاصة استقرت في صدره.وأشارت إلى أنه كان من الممكن إنقاذ حياة أبوالقيعان لو تم تقديم العلاج اللازم.ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية العامة في الثاني من مارس المقبل تشتد عملية الاستقطاب، ويعتبر نتنياهو الانتخابات المقبلة مصيرية لمستقبله السياسي، بعدما فشل إثر انتخابات أبريل، وسبتمبر بتشكيل حكومة.وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى الخارطة الإسرائيلية التي سادت بعد انتخابات أبريل وسبتمبر ما زالت قائمة، والتوجه إلى انتخابات رابعة ليست مستبعدة.وتبدأ في السابع عشر من شهر مارس المقبل محاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وإساءة الثقة في المحكمة المركزية الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس الشرقية.