آثار أسوان تراجع تشغيل كاميرات المراقبة بمعبد أبوسمبل

أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أنه تم وضع الترتيبات النهائية لاستقبال ضيوف الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، من خلال الجهود التي بذلها العاملون في منطقة آثار أبو سمبل لرفع كفاءة المنطقة الأثرية.وأشار إلى أنه تم مراجعة تشغيل كاميرات المراقبة بمعبد أبو سمبل قبل انطلاق ظاهرة "تعامد الشمس"، ويصل عددهم إلى 64 كاميرا بنطاق المعبد، فضلًا عن أنه تم الدفع بوابات إلكترونية لتنظيم عملية دخول وخروج السائحين للمعبد.وكانت أكملت مدينة أبو سمبل السياحية الاستعدادات، قبل إنطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأفواج السياحية التي توافدت عبر مطار أبوسمبل.كما وزع المحافظ، الهدايا التذكارية من التماثيل الفرعونية، وعقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد المدينة، التقى المصلين من المواطنين حيث استمع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية، مؤكدًا أن مدينة أبو سمبل السياحية ستشهد الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المقاصد السياحية مع تمتعها بتنوع أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.