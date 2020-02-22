الإعلان عن وفاة أول حالة بـ«كورونا» فى إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية إعلان أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا القاتلف ي مدينة بادوا الشمالية، لرجل يبلغ من العمر 78 عامًا، وفقًا لخبر عاجل لقناة سي إن إن.وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية الإيطالية عن 15 حالة إصابة بالفيروس في منطقة لومباردي الشمالية واثنتين في منطقة فينيتو.وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".