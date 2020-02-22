سميح ساويرس: مشروعات مجدى يعقوب الخيرية ترعاها الملائكة
السبت 22/فبراير/2020 - 01:06 ص
قال رجل الأعمال سميح ساويرس، خلال ختام احتفالية المبادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه سعيد بمبادرة «صناع الأمل»
وأضاف «ساويرس»، خلال الاحتفالية التي أذاعها الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن مشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب الجديدة مهم للغاية، مشيرًا إلى أن تجاربهما السابقة كُللت بالنجاح.
وتابع رجل الأعمال: «أعمال الدكتور مجدي يعقوب دايمًا بتنتهي بخير، وكأن معه ملائكة يساعدونه، وعمر ما أي مشروع من مشروعاته وقف؛ لأنه دايمًا بيلاقي توفيق من عند ربنا، ومفيش أحسن من الأعمال التي تخدم الصحة والتعليم».
سميح ساويرس: مشروعات مجدى يعقوب الخيرية ترعاها الملائكة
سميح ساويرس: مشروعات مجدى يعقوب الخيرية ترعاها الملائكة