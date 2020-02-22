سميح ساويرس: مشروعات مجدى يعقوب الخيرية ترعاها الملائكة

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، خلال ختام احتفالية المبادرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه سعيد بمبادرة «صناع الأمل»





وأضاف «ساويرس»، خلال الاحتفالية التي أذاعها الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن مشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب الجديدة مهم للغاية، مشيرًا إلى أن تجاربهما السابقة كُللت بالنجاح.



