«علم مصر» يزين مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل (صور)

احتفل أحد الحضور بفعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية، والذي كان ضمن الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون، بإرتداء علم مصر، ممسكًا بيديه العلم وبالأخرى صورة الرئيس السيسي، معبرًا عن سعادته بذلك الحدث الهام.جاء ذلك بحضور كلًا من: الدكتورة إيناس عبالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وسط حضور كبير من الأفواج السياحية والزائرين، بجانب القيادات الأمنية والثقافية والتنفيذية والأهلية.كما قدم الفرق الشعبية المشاركة في المهرجان بالفقرات الفنية المتنوعة، وهم: روسيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، والسودان والمكسيك، والإمارات، والمغرب، وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين، بالإضافة إلى فرق الوادي الجديد، ومرسى مطروح، وأسوان، وتوشكى، وبورسعيد، وأسيوط وسوهاج، والشرقية، وشلاتين.