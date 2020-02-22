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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انتونى كوين وإنجريد برجمان بضيافة نادى سينما جيزويت القاهرة

السبت 22/فبراير/2020 - 12:37 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ضمن أنشطة نادي سينما جيزويت القاهرة٬ يعرض في السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ الفيلم الروائي الطويل The Visit أو "الزيارة" عن مسرحية زيارة السيدة العجوز لفريدريش دورينمات، الفيلم إنتاج إيطالي 1964 من بطولة أنتوني كوين٬ وإنجريد برجمان٬ ومن إخراج بيرنهارد ويكي.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب المراهق "سيرج ميللر٬ والذي يخدع الفتاة الفقيرة "كارلا" باسم الحب، فلما حملت منه طلبت منه التستر عليها والزواج بها لكنه رفض، واعتبرها أهل البلدة عاهرة، وطردوها خارج بلدتهم، لكن بعد ثلاثين عامًا أصبحت كارلا من أغنى الأغنياء، بينما أصيبت البلدة بكساد اقتصادي وعانى أهلها من الأزمة الاقتصادية.

وفكرت كارلا في زيارة البلدة ورغم أنها قرية صغيرة لايقف عليها القطار السريع إلا أنه توقف من أجل كارلا، عرضت كارلا على الأهالي انتشالهم من محنتهم المالية وإنقاذهم من الفقر مقابل قتل سيرج ميللر، ولكن أهل البلد رفضوا بشدة، ولكن كانت كل تصرفاتهم تنم عن رغبتهم الأكيدة في تنفيذ طلبها.

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