اليوم.. «سفر أيوب ومآلات الانتفاضات العربية» بمركز الصورة المعاصرة

تحت عنوان "سفر أيوب ومآلات الانتفاضات العربية الأخيرة" تعقد في السابعة مساء اليوم٬ بمركز الصورة المعاصرة٬ بالتعاون مع ملتقى التاريخ والذاكرة الثقافية٬ حلقة نقاشية بمشاركة كلًا من الباحثين: إسماعيل فايد وفؤاد حلبوني.في هذه الندوة يتناول الباحث فؤاد حلبوني والكاتب إسماعيل فايد قراءة معاصرة لسفر أيوب في ضوء الانتفاضات العربية الأخيرة ومآلاتها كنوع من الإخلاص لتقاليد قراءة السفر ومحاولة لإعادة صياغة الأسئلة جديدة: كيف يطرح السفر فكرة التساؤل عن العدل في الدنيا (ومدى استحقاق الإنسان لذلك التساؤل)؟ أم تكشف لنا قراءة السفر عن صيغ التعايش مع المحنة والابتلاء لتكسر مركزية سؤال العدل كسر يتعدى حدود الفهم الإنساني؟يركز الباحثان على العديد من القضايا تتعلق بمسألة المعاناة الإنسانية في الدنيا وضرورتها كما يطرح تصوراتهم عن التجليات العصرية لمثل تلك المعضلة أى حول مغزى معنى وجود الشر فى إطار المفهوم التقليدي لتبعات الفعل الإنساني في العالم (الثوابالنعمة أو العقابالابتلاء)، وأخيرًا عن مدى غيرية مفهوم "الإبتلاء" في التراث الإسلامي ومدى اختلاف تصوره عن أنطولوجية الفعل الإنساني وإسهامه فى وجود أو اجتناب الشر.