أبرزها السعودية والكويت.. 14.5% من واردات مصر «عربية»

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدول العربية تستحوذ على 14.5% من إجمالى واردات مصر من دول العالم خلال عام 2019، بقيمة قدرها 10.3 مليار دولار خلال أول 11 شهر من العام الماضى مقابل 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.ولفت جهاز الإحصاء،إلى أن المملكة السعودية سجلت أعلى واردات مصرية من الدول العربية بقيمة 4.7 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، يليها الكويت بواردات قدرها 1.9 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار، ثم الإمارات 1.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.كما احتلت واردات مصر من الجزائر مرتبة متقدمة بين البلدان العربية بقيمة414.1 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 385.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، والبحرين 360.4 مليون دولار مقابل 272.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.