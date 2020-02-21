أديب في فيديو مسجل قبل مباراة السوبر: «الزمالك هيكسب»

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن توقعاته لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التى أقيمت، مساء أمس، بالإمارات العربية المتحدة.وفي حلقة مسجلة، أذيعت اليوم من الإمارات ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" توقع أديب أن يفوز نادى الزمالك فى المباراة وهو ماحدث فعلا بعد نتيجة أمس.وعن رأيه حول أغاني المهرجانات، قال أديب، إن هذا القرار له صدى كبير فى الإمارات وكثير من الناس يسئولونه، معلقًا: "أنا لا أعترض على أى اسم يغني" لكن يجب انتقاء الكلمات.