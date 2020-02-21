رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
إدارة الزمالك تبلغ كارتيرون بتأجيل القمة.. والفرنسي يلغي تدريب السبت
الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:45 م
طباعة
أبلغ مسئولو نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل ببطولة الدوري.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان
مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة
احتفالا بكأس «السوبر».. زملكاوي يسمى مولوده «كارتيرون»
العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت
الصور
«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة
«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)
«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)
تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)
جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)
الأكثر قراءة
مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة
بعد السوبر.. قائد الأهلي يتوعد الزمالك: سنرد في الملعب
11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"
توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل
المزيد
إنفوجراف
الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)
7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)
5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)
8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)
أيام زمان
هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها
«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز
الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»
اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي
المزيد
نجم الساعة
هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها
الصحة
نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة
دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون
معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء
حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم
المزيد
منوعات
حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا
المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة
فتح تحقيق فى تجسس حكومة الأرجنتين على «ميسى»
احذر مخاطر ارتفاع فيتامين (ب) في الدم
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد
الثقافة
وزير الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
«الفجيرة الدولي للفنون» بالإمارات يواصل فعالياته لليوم الثاني
«سلوكيات إيجابية وفكر سوى يساوى مجتمع أفضل» بحى الأسمرات
انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة
المزيد