«الصناعات الغذائية»: 70 شركة وقعت بروتوكول رد الأعباء التصديرية مع المالية

أكد أشرف السيد نائب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن ٧٠ شركة مصرية وقعت بروتوكول رد الأعباء التصديرية مع وزارة المالية الذي يتميز بإعادة ٤٠ % من قيمة الدعم التصديري أموال كاش على فترات و٣٠ % تخفيض على الضرائب، إلى جانب ٣٠ % لتنمية الصادرات وإنشاء بنية تحتية للمصدرين وفتح أسواق جديدة ودعم الشحن لأسواق أفريقيا.وقال أشرف السيد للإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، إن ١٠٨ شركات مصرية تشارك بمنتجاتها الغذائية بمعرض جلف فوود فى مدينة دبى بنسبة نمو ١٠% عن العام السابق، لافتا إلى أن البرنامج الرئاسى لتطوير صناعات التمور المصرية أبهر رواد المعرض من الشركات العالمية والذى يهتم بزيادة نسب التصدير لأسواق إفريقيا من خلال بعثات تصديرية تحدد احتياجات دول القارة الإفريقية من المنتجات المصرية.ولفت نائب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن قيمة أموال المساندة التصديرية تبلغ ٢٢ مليار جنيه لكل الصناعات، مشيرا إلى أهميتها لدعم المصدرين المصريين للتوجه إلى دول العمق الإفريقي فى الجنوب مثل تنزانيا والسنغال وغيرها.