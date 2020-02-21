خبير اقتصادي: الأزمة التجارية لـ«كورونا» تبدأ مارس المقبل

قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن فيروس "كورونا" لا يمكن تعريفه حتى الآن بأنه وباء، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في أنه لا يوجد علاج له، بالإضافة إلى المقاطعة التي ظهر بها الفيروس.وأضاف محسن عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن مقاطعة ووهان التي تعتبر معقل لفيروس كورونا تعتبر المسئولة عن أغلب الصادرات الصينية من تكنولوجيا المعلومات والسوفت وير.وأوضح أنه على مدار عشرين عام كان هناك دائما منتج صيني متواجد على مستوى العالم، ونتيجة لفيروس كورونا حدث حالة شلل في المراكز الرئيسية لمواطن الإنتاج في الصين وبالتالي تدميرها وهو ما خلق حالة من الإضطراب.وأشار إلى أن الذهب في بداية أزمة كورونا، كان يشهد ارتفاعا، قبل أن تتخذ الصين أي إجراءات، وبعد ما اتخذت الصين إجراءاتها، فلن تستطيع أن تلتزم مع أمريكا بالاتفاق التجاري.وتابع: "هناك نقص واضح في المنتجات الصينية سيبدأ في الظهور من الشهر القادم، وهو ما يبطئ حركة التجارة بشكل كبير، حيث أن شهر مارس القادم سيمثل بداية الأزمة الحقيقة، وستبدأ مشاكل التوريدات في الظهور".