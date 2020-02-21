مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من 2019-2020 (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، يوضح أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالى الحالى 2019 - 2020، والتى تمثلت فيما يلى:انخفض معدل التضخم فى يناير 2020 إلى 6.8% على أساس سنوى وإلى 0.8% على أساس شهري،واصل معدل النمو الاقتصادى مستوياته المرتفعة ليسجل 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالى 2019-2020.أما عن المساهمة القطاعية فى نمو الناتج المحلى الإجمالي جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة فى المرتبة الأولى بنسبة 14.7%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 12.6%، ثم قطاع الزراعة والغابات والصيد بنسبة 12%.قدر حجم الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من 2019 -2020 بحوالى 217 مليار جنيه.