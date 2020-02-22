مطر وبرودة.. كيف تحمى نفسك وأسرتك من تقلبات الطقس؟

حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية من طقس غد السبت، حيث توقع أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ودافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ودافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد.





وتقدم «الدستور»، خلال السطور القادمة، نصائح من الدكتور هشام قاسم، استشاري أمراض الصدر والربو والحساسية الصدرية، للحفاظ علي صحة المواطنين مع تقلبات الأحوال الجوية.





قال استشاري الصدر، إن السير أثناء تساقط الأمطار يؤدي إلى تغير درجة حرارة الجسم، ما يسبب الإصابة بالحمى ونزلات البرد، وأن ضعف الخلايا المناعية يجعل المصابين به أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية، كما أن تعرض الشعر إلى البلل يؤدي إلى تلفه وخشونته، وبالتالي وإذا كنت مضطرًا إلى الخروج، يجب ارتداء الجاكيت الواقي من البلل واستخدام الشمسيات.





ونصح الدكتور هشام قاسم بارتداء ملابس مناسبة لدرجة الحرارة والحفاظ على النظافة العامة لمنع البرد في فصل الشتاء، لذلك من الضروري العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد، على سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك، إذا لم تغسل يديك.



