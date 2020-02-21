بعد غيابه 34 عامًا.. مصري يعود من العراق إلى أرض الوطن

استقبل فريق من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي المواطن الحسانين عبد الحي شلبي، بعد إعادته إلى أرض الوطن من دولة العراق عقب تغيبه هناك وانقطاع أخباره منذ 34 عامًا.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، حيث إنه تم رصد مشكلة هذا المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه تم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى عائلة المواطن المصري "الحسانين عبد الحي شلبي" الذي سافر إلى العراق منذ عام 1986 وتبين أنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين أهله طوال هذه المدة.وأصدرت القنصلية المصرية في مدينة البصرة العراقية وثيقة سفر للمواطن المصري من أجل عودته إلى مصر، بعد أن تحققت من شخصيته وجنسيته المصرية.