رجل أعمال إماراتي: مجدى يعقوب أنقذ أمي.. وأديب: «فين الفلوس» (فيديو)

قال حسين سجوانى، رجل الأعمال الإماراتي وصاحب مؤسسة "داماك" الخيرية، إن الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، كان صاحب الفضل بعد الله فى إنقاذ والدته حيث أجرى لها عملية قلب بعدما أكد له عدد من أطباء العالم بأن لا فائدة من إجراء العملية، ليجيء الدكتور يعقوب ويعيد الأمل إليه.وأضاف خلال كلمته فى احتفالية صناع الأمل بالإمارات، فى تغطية خاصة لبرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن أمى لا تزال تتمتع بالحياة حتى اليوم قائلًا: "الشكر لله ولك يا دكتور" ليمازحه الإعلامى عمرو أديب:"الفلوس يا أستاذ حسين" ليرد الأخير مازحًا: "مفيش فلوس دفعناها وحياة والدتى هي الأم".