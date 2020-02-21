تبون: سوريا لن تسقط وتستحق العودة للجامعة العربية

جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مطلبه بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مجددا.وقال "تبون" في لقاء مع شبكة "روسيا اليوم"، إن سوريا تستحق العودة إلى الجامعة العربية، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة للجامعة، ومن أعرق الدول العربية، موضحا أن امتدادها حتى الدولة الأموية.وفسر الرئيس الجزائري، ضعف سوريا على المستوى الدولي حاليا، لأنها الدولة الوحيدة التي رفضت التطبيع مع إسرائيل.وتابع: "فضلا عن أن سوريا عاشت سنين يُبنى اقتصادها وسياستها ومؤسساتها على التصدي، وتقليص المساحات الديمقراطية وحرية الأفراد".وأشار الرئيس الجزائري إلى أن "النظام السوري كان من الواجب عليه فتح المجال في الداخل للشعب".وتابع: "من ليس قويا في الداخل من المستحيل أن يكون قويا في الخارج، وتقرير مصير الشعوب لا يكون إلا من الشعوب نفسها".وكان الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أكد مؤخرًا على هامش منتدى فالداي أن عودة سوريا ستكون قريبة إلى الجامعة العربية.