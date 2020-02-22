أفضل جزر الكاريبى لقضاء شهر عسل مميز

يعتبر التجهيز لقضاء شهر العسل من الأمور المرهقة للبعض، ويعتبر من المشاكل التي تواجه العروسين اختيار الوجهة السياحية لقضاء "الهانى مون"، ووفقًا لما جاء بموقع "ميرور" البريطاني، فقد سلط الموقع الضوء على جزر الكاريبي، والتي تتمتع بجوها الممتع والمعتدل، الذي يناسب العروسين لقضاء شهر عسل لا ينسى.تضم منطقة البحر الكاريبي الكثير من الجزر، التى تجعلك فى عالم آخر من الأحلام، حيث الجو المنعش والمياه الزرقاء الصافية، التى تساعد فى تحسين الحالة النفسية بشكل كبير.جزيرة "بربادوس"جزيرة "بربادوس" من أكثر الجزر شهرة بالبحر الكاريبى، حيث تتميز بمياهها النقية الصافية، وشواطئها ذات الرمال الناعمة التي تسحبك الى عالم من الخيال، تلك الشواطئ المثالية للصور ذات الرمال البيضاء والمياه البلورية والخلفيات الخضراء المورقة.جزيرة "أنتيغوا"تتميز هذه الجزيرة بالمباني الملونة، التي تعتبر مقصدًا للكثير من السياح، وتشمل المعالم البارزة هناك مزرعة السكر التي تم تجديدها بالكامل والصخور الساحرة.سانت كيتس ونيفيستشتهر هذا الجزيرة بكل من الشواطئ الرملية البيضاء الجميلة التي تصطف في المياه البلورية، وكذلك المناظر الطبيعية مع أكوام من المناطق الخضراء والجبال الشاهقة.وتميل "سانت كيتس" إلى أن تكون المكان الذي ستجد فيه مشهد الحفلات نظرًا لكبر مساحتها وقلة الأشجار فيها.جزيرة "بونتا كانا""بونتا كانا" هي المكان الذي ستجد فيه الشواطئ والمتنزهات المزدحمة بالمحلات التجارية والحياة الليلية والمنتجعات الصديقة للعائلة.كما أنها موطن لبعض المحميات الطبيعية الرائعة والمعالم التاريخية، بالإضافة إلى ذلك، شعبيتها التى جعلتها مقصدًا للكثير من السياح.سانت فنسنت وجزر غرينادينتصطف أشجار النخيل على الساحل الرملي لخليج "سالت ويسل" في سانت فنسنت وجزر غرينادين، الأمر الذي جعلها مقصدًا للكثير من السياح.فهى تحمل كل ما تريده لقضاء عطلة رومانسية - خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحبون الذهاب للاستكشاف.سانت لوسياتعد "سانت لوسيا" مكانًا لا بد منه لزيارة المستكشفين، حيث تميل مجموعة من أنشطة الجزيرة إلى التركيز على الطبيعة، بسبب ارتفاع الغابات المطيرة وخطوط الرمز البريدي والغطس والغوص.