أبو شقة: الاهتمام بمواهب الأطفال يجعلهم عناصر إيجابية فى المجتمع

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الاهتمام بالنشء أمر هام وينعكس على المجتمع بشكل إيجابي ويفرز جيلا قادرا على تحمل المسئولية ومن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها الأسر الاهتمام بموهبة أبنائها.

معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش





جاء ذلك خلال افتتاح معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش 10 سنوات، وشقيقته الفنانة الطفلة مريم غلوش 8 سنوات، للرسم الفن اليافع بجاليرى" دروب" للفنون التشكيلية بجاردن سيتى، مساء اليوم الجمعة، والذي لاقى إقبالا كبيرا من محبي الفن التشكيلي.





جاء ذلك خلال افتتاح معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش 10 سنوات، وشقيقته الفنانة الطفلة مريم غلوش 8 سنوات، للرسم الفن اليافع بجاليرى" دروب" للفنون التشكيلية بجاردن سيتى، مساء اليوم الجمعة، والذي لاقى إقبالا كبيرا من محبي الفن التشكيلي.

معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش

وأضاف "أبو شقة" أن الاهتمام بمواهب الأطفال يجعلهم عناصر إيجابية في المجتمع، لذلك يجب أن تحرص الأسرة على معرفة ما هي الهواية التي يفضلها أبناؤها، فهناك من يحب ممارسة الرياضة أو الفن أو القراءة، وهذا الاهتمام سوف يسهم في تحديد ملامح شخصية هذا الطفل أو النشء، مشيرا إلى أن الاهتمام بالهوية التي يحبها الطفل ويفضلها لها مردود إيجابي كبير على مستقبله.

معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش