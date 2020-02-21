رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو شقة: الاهتمام بمواهب الأطفال يجعلهم عناصر إيجابية فى المجتمع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:39 م
معرض الفنان الطفل
معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش
إسلام نصير
طباعة
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الاهتمام بالنشء أمر هام وينعكس على المجتمع بشكل إيجابي ويفرز جيلا قادرا على تحمل المسئولية ومن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها الأسر الاهتمام بموهبة أبنائها.
معرض الفنان الطفل
معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش


جاء ذلك خلال افتتاح معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش 10 سنوات، وشقيقته الفنانة الطفلة مريم غلوش 8 سنوات، للرسم الفن اليافع بجاليرى" دروب"  للفنون التشكيلية بجاردن سيتى، مساء اليوم الجمعة، والذي لاقى إقبالا كبيرا من محبي الفن التشكيلي.


معرض الفنان الطفل
معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش
وأضاف "أبو شقة" أن الاهتمام بمواهب الأطفال يجعلهم عناصر إيجابية في المجتمع، لذلك يجب أن تحرص الأسرة على معرفة ما هي الهواية التي يفضلها أبناؤها، فهناك من يحب ممارسة الرياضة أو الفن أو القراءة، وهذا الاهتمام  سوف يسهم في تحديد ملامح شخصية هذا الطفل أو النشء، مشيرا إلى أن الاهتمام بالهوية التي يحبها الطفل ويفضلها لها مردود إيجابي كبير على مستقبله.
معرض الفنان الطفل
معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش

حضر الافتتاح كل من فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي للوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، والدكتور خالد قنديل، نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد فؤاد،  سكرتير عام مساعد الحزب، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، والدكتورة أمل رمزي مساعد رئيس الحزب.

كما حضر الدكتور محمد أبو شقة، والفنان محمد صبحي، والإعلامية ريهام سعيد، والدكتور أحمد غلوش، والدكتورة أميرة أبو شقة، والإعلامي محمد مصطفي شردي، والإعلامية الدكتورة حياة عبدون، مساعد رئيس الحزب، والكاتبة الصحفية سامية فاروق، وعدد من المهتمين بالفن التشكيلي.

موضوعات متعلقة

«مرآة التزوير».. أفلام إيرانية تفضح تلاعب نظام الملالي بالانتخابات

بعد السوبر.. قائد الأهلي يتوعد الزمالك: سنرد في الملعب

مساعد وزير الداخلية الأسبق: «مفيش عربية هتتكلبش بعد كده»

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة

بعد السوبر.. قائد الأهلي يتوعد الزمالك: سنرد في الملعب

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

فتح تحقيق فى تجسس حكومة الأرجنتين على «ميسى»

احذر مخاطر ارتفاع فيتامين (ب) في الدم

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

«الفجيرة الدولي للفنون» بالإمارات يواصل فعالياته لليوم الثاني

«سلوكيات إيجابية وفكر سوى يساوى مجتمع أفضل» بحى الأسمرات

انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة