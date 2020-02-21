أبو شقة: الاهتمام بمواهب الأطفال يجعلهم عناصر إيجابية فى المجتمع
الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:39 م
إسلام نصيرطباعة
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الاهتمام بالنشء أمر هام وينعكس على المجتمع بشكل إيجابي ويفرز جيلا قادرا على تحمل المسئولية ومن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها الأسر الاهتمام بموهبة أبنائها.
معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش
جاء ذلك خلال افتتاح معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش 10 سنوات، وشقيقته الفنانة الطفلة مريم غلوش 8 سنوات، للرسم الفن اليافع بجاليرى" دروب" للفنون التشكيلية بجاردن سيتى، مساء اليوم الجمعة، والذي لاقى إقبالا كبيرا من محبي الفن التشكيلي.
معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش
وأضاف "أبو شقة" أن الاهتمام بمواهب الأطفال يجعلهم عناصر إيجابية في المجتمع، لذلك يجب أن تحرص الأسرة على معرفة ما هي الهواية التي يفضلها أبناؤها، فهناك من يحب ممارسة الرياضة أو الفن أو القراءة، وهذا الاهتمام سوف يسهم في تحديد ملامح شخصية هذا الطفل أو النشء، مشيرا إلى أن الاهتمام بالهوية التي يحبها الطفل ويفضلها لها مردود إيجابي كبير على مستقبله.
معرض الفنان الطفل عبد الله غلوش
حضر الافتتاح كل من فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي للوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، والدكتور خالد قنديل، نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد فؤاد، سكرتير عام مساعد الحزب، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، والدكتورة أمل رمزي مساعد رئيس الحزب.
كما حضر الدكتور محمد أبو شقة، والفنان محمد صبحي، والإعلامية ريهام سعيد، والدكتور أحمد غلوش، والدكتورة أميرة أبو شقة، والإعلامي محمد مصطفي شردي، والإعلامية الدكتورة حياة عبدون، مساعد رئيس الحزب، والكاتبة الصحفية سامية فاروق، وعدد من المهتمين بالفن التشكيلي.