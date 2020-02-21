«المحروسة» مسرحية جديدة بالكلية الإكليريكية

نظم اليوم شمامسة إكليريكيّة القديس لاون الكبير للأقباط الكاثوليك عرضهم المسرحي "المحروسة" بتعاون بين الشمامسة وبعض العلمانيين بالعمل المسرحي، بحضور العديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والضيوف.تخلل اليوم عرضان للكورال (الشباب والأطفال) من أبناء كنيسة سلطانة المعادي للأقباط الكاثوليك، بجانب العرض المسرحي.في نهاية اليوم تمت تحية القائمين على العرض المسرحي ودعوة الجميع لحضور العرض ودعوة الآخرين ليوم العرض الثاني وهو يوم الأحد ٢٣ من شهر فبراير للعام الحالي.