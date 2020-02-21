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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحماية المدنية تنقذ أسرة كاملة بينها طفلان من الموت بمدينة نصر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:30 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية
مريم جبل
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تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ أسرة مكونة من أربعة أفراد (زوجين ونجليهما "شهران، 5 سنوات") من الموت داخل أسانسير عقار بمدينة نصر بالقاهرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية فور تلقيها بلاغا بتعطل أسانسير بداخله أسرة كاملة في أحد العقارات بمدينة نصر أثناء صعودهم للشقة سكنهم، ونجحت فى إخراج الطفلة "عمر شهرين" من خلال توسعة المسافة الفارقة بين الطابقين والمصعد، وتم سحب المصعد المعطل يدويًا وإنقاذ باقى أفراد الأسرة.

ولاقى سرعة انتقال القوات والتعامل الفورى مع البلاغ استحسان ورضاء المواطنين.

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