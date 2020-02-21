رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بيان عاجل بشأن تصنيع كمامات من النفايات الطبية بمصانع بير السلم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:29 م
تصنيع كمامات
تصنيع كمامات
إسلام نصير
طباعة
تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إلقاء القبض على صاحب مصنع غير مرخص- تحت بير السلم- يقوم بتصنيع الكمامات من حفاضات الأطفال الملقاة في القمامة، واستخدام بعض النفايات الطبية الخطيرة وإعادة تصنيعها وتدويرها في منتجات ويتم طرحها في الأسواق، ما يجعلها تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وترفع فاتورة علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.

وحذر عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، من انتشار مصانع بير السلم، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على الاقتصاد الرسمي للدولة، وفى نفس الوقت يكون لها دور كبير في زيادة وانتشار الأمراض المزمنة، خاصة أنها لا تخضع للرقابة والتفتيش، وجميع منتجاتها غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومعايير الجودة والسلامة، وهذا الأمر يجعلها خطيرة على المجتمع المصرى.

وشدد عضو اللجنة على ضرورة تكاتف الجهود، لحصر هذه المصانع، ومن ثم يتم وضع آلية للتعامل معها بشكل جاد، ويتم منح أصحابها حرية التقنين وفقا للقانون أو الغلق، وتغليظ العقوبة في حال إعادة الفتح مرة أخرى في حالة عدم الالتزام، على أن تكون هناك إجراءات ميسرة لراغبى التقنين لتشجيعهم وجذبهم للإقبال على هذه الخطوة التي ستعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمي للدولة ما يقرب من قيمة الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى أن جميع منتجاتها ستكون تحت رقابة شديدة، وبالتالي نضمن سلامتها ومعايير جودتها.

ووفقا لنص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى ينفى العثور على عبوة بدائية الصنع بمحيط كاتدرائية العذراء بحلوان

بعد السوبر.. قائد الأهلي يتوعد الزمالك: سنرد في الملعب

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: «مفيش عربية هتتكلبش بعد كده»

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة

بعد السوبر.. قائد الأهلي يتوعد الزمالك: سنرد في الملعب

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية في روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

فتح تحقيق فى تجسس حكومة الأرجنتين على «ميسى»

احذر مخاطر ارتفاع فيتامين (ب) في الدم

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

«الفجيرة الدولي للفنون» بالإمارات يواصل فعالياته لليوم الثاني

«سلوكيات إيجابية وفكر سوى يساوى مجتمع أفضل» بحى الأسمرات

انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة