بيان عاجل بشأن تصنيع كمامات من النفايات الطبية بمصانع بير السلم

تقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إلقاء القبض على صاحب مصنع غير مرخص- تحت بير السلم- يقوم بتصنيع الكمامات من حفاضات الأطفال الملقاة في القمامة، واستخدام بعض النفايات الطبية الخطيرة وإعادة تصنيعها وتدويرها في منتجات ويتم طرحها في الأسواق، ما يجعلها تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وترفع فاتورة علاج الأمراض المزمنة والخطيرة.وحذر عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات صحفية له، من انتشار مصانع بير السلم، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على الاقتصاد الرسمي للدولة، وفى نفس الوقت يكون لها دور كبير في زيادة وانتشار الأمراض المزمنة، خاصة أنها لا تخضع للرقابة والتفتيش، وجميع منتجاتها غير مطابقة للمواصفات الفنية، ومعايير الجودة والسلامة، وهذا الأمر يجعلها خطيرة على المجتمع المصرى.وشدد عضو اللجنة على ضرورة تكاتف الجهود، لحصر هذه المصانع، ومن ثم يتم وضع آلية للتعامل معها بشكل جاد، ويتم منح أصحابها حرية التقنين وفقا للقانون أو الغلق، وتغليظ العقوبة في حال إعادة الفتح مرة أخرى في حالة عدم الالتزام، على أن تكون هناك إجراءات ميسرة لراغبى التقنين لتشجيعهم وجذبهم للإقبال على هذه الخطوة التي ستعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمي للدولة ما يقرب من قيمة الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى أن جميع منتجاتها ستكون تحت رقابة شديدة، وبالتالي نضمن سلامتها ومعايير جودتها.ووفقا لنص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.