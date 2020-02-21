بسبب كورونا.. السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران

قررت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران.وصرح متحدث رسمي باسم المديرية العامة للجوازات، بأنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في السعودية للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران.وأضاف أنه وبناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة، تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق لهم التواجد في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوم من خروجهم من إيران).وشدد المتحدث على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوما.وأكد أنه في حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.ودعا القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى السعودية.