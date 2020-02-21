«كمين» يكشف فضائح كتائب الإخوان الإلكترونية والهاشتاجات المزيفة

كشف برنامج "كمين" المذاع على فضائية "الحياة" عن عدد من فضائح كتائب لجان الإخوان الإلكترونية، وحقيقة الهاشتاجات المزيفة التى يحتالون بها على الشعوب.وقال تامر الخشاب، مقدم برنامج "كمين" إن هناك أكثر من طريقة يتبعها الإخوان الإرهابيين لجعل أى هاشتاج يتصدر تويتر، منها نشر الهاشتاجات الإرهابية على البوستات الأكثر تداولًا فى تويتر أى يقحم الهاشتاج المقصود وسط الهاشتاجات الأكثر تداولًا حتى لو كنت بعيدة عن الموضوع الأساسي مثلًا يكتب هاشتاج سياسيًا فى بوست كروي أو رياضى.وتابع أن هناك طريقة أخرى وهى إنشاء حسابات تسويقية على "تويتر" والتى تتيح نشر آلاف البوستات فى وقت واحد، وهو ما تعتمد عليه كتائب الإخوان الإرهابية لتفعيل الهاشتاجات المسيئة والإرهابية.