«المسماري»: أردوغان راعي الإرهاب وحكومة السراج أودت بليبيا إلى منزلق خطير

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الجمعة، إن اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا يؤكد دور أنقرة الداعم للإرهاب والجريمة.وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس برئاسة فايز السراج، أودت بليبيا إلى منزلق خطير.وأشار إلى أن الضربات التي تلقتها المجموعات الإرهابية في طرابلس ومناطق أخرى لها أثر كبير على خطابات أردوغان التي يرويها خلال هذه الفترة الحالية.وأكد المسماري أن تصريحات أردوغان المتتالية على مدار الساعة عن الشأن الليبي تظهره كأنه رئيس المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أنه ومنذ 2014 والجيش الوطني الليبي يعرف ويقول للعالم أجمع أن الرئيس التركي يدعم الإرهاب في ليبيا.وأردف: "أردوغان الراعي الرسمي للإرهابيين.. والأمر واضح أمام الجميع ومن أقواله هو نفسه".