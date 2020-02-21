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محمد العسيري

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التحول الرقمى.. بوابة قطاع الأعمال لإغلاق فساد الشركات

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:55 م
التحول الرقمي
التحول الرقمي
أسامة الشندويلي
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يعد مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام الذي ينفذ للمرة الأولي في تاريخ الشركات من أبرز الإنجازات التي يشهدها هذا القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يساند ويدعم التطوير به.

وتبلغ مساهمة قطاع الأعمال في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة في قطاعاتها بنسبة 40% وهو حجم ضخم من المساهمات، حيث من المقرر أن يغلق مشروع التحول الرقمي أبواب الفساد في الشركات الحكومية التي عانت خلال السنوات السابقة من الاهمال.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق عن أن المشروع يمثل أهمية كبري في خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام كونه الأكبر والأهم في قطاع التحول الرقمي، حيث تنفذه الوزارة في 63 شركة تابعة وقابضة.

أضاف وزير قطاع الأعمال العام، لـ«الدستور»، أنه تمت الاستعانة باستشاري في هذا المجال من أجل أن يتناسب مع السوق المصري، حيث شارك في مناقشة هذا المشروع 1200 كادر من كوادر قطاع الأعمال العام لمدة 7 أشهر عبارة عن ورش عمل يومية.

أشار إلى أن الوزارة طرحت لهذا الملف مناقصة عالمية تقدم لها عدد من الشركات الكبري في العالم، حيث فازت كل من مايكروسوفت وساب لتنفيذ المشروع، إضافة لشركات متكاملة الخدمات وهي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.

لفت إلى أنه يتم خلال المشروع تعاون مع وزارة الاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لجميع شركات قطاع الأعمال.

بينما قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشئون التجارية في شركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات سيسهم في تنمية الإيرادات، خاصة أنه يعد من أبرز المحاور في خطة تطوير الشركات.

أضاف شعير أن المشروع يسهم في متابعة كل ما تمتلكه الشركات من موارد مالية وبشرية عبر التكنولوجيا الحديثة، موضّحًا أن المشروع يمثل نقلة عظيمة في قطاع الأعمال العام.

ولفت إلى أن التطوير يشمل العديد من القطاعات الإدارية والمالية والتنفيذية في الشركات مما يسهم في توفير الوقت والمجهود ومتابعة أليات عمل الشركات، بينما قال الخبير الاقتصادي عمرو الباهي إن مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال يؤهلها للمناسفة مع القطاع الخاص.

أضاف الباهي أن التحول الرقمي مجال أصبح لا بدّ منه، خاصة أن العالم أصبح يعتمد علي التكنولوجيا،
لافتًا إلى أن التحول الرقمي سيجعل قطاع الأعمال أكثر مرونة بخلاف أنه يسهم في إغلاق باب الفساد الذي كاني يعاني منه القطاع العام في السابق.

فيما قال هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء السابق، إن الدولة تدعم تطوير شركات قطاع الأعمال العام عبر التحول الرقمي.

أشار «فهمي» إلى أن ما يتم تنفيذه حاليًا من مجهودات في هذا المشروع يعد انجازًا مهمًا، حيث إن هذه الشركات كانت تعاني من الإهمال طيلة سنوات كثيرة، موضحًا أن قطاع الأعمال سيكون مهيئًا لمنافسة القطاع الخاص عقب الانتهاء من مشروع التحول الرقمي كونه سيسهم في متابعة أداء الشركات وتراجع حجم الخسائر بها.

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