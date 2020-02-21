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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطيران المدنى الكويتى يوقف رحلاته الجوية إلى إيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:49 م
الطيران المدني الكويتي
الطيران المدني الكويتي
منار أحمد
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أعلن الطيران المدني الكويتي، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، عن وقف رحلاته الجوية إلى إيران، إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كانت قد أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الخميس تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران اعتبارًا من الخميس حتى إشعار آخر، وذلك بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" في عدة مناطق بإيران.

وخاطبت وزارة الصحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية، بأن خلية الأزمة في الوزارة ارتأت منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلًا عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية، حسبما جاء في بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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