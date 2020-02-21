البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الإثنين لمنح الثقة للحكومة المقبلة

أكد البرلمان العراقي، مساء اليوم الجمعة، التزامه بعقد جلسة استثنائية، الإثنين المقبل، لمنح الثقة للحكومة المقبلة.وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، إن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية، الإثنين المقبل، لمنح الثقة للحكومة المقبلة، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية.وأضاف الكعبي أن "مجلس النواب ملزم بعقد جلسة استثنائية، يوم الإثنين المقبل، لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي"، ودعا إلى الانعقاد استنادا للقانون.