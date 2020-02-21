رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد التمويل الدولى يكشف تأثير كورونا على مصدرى النفط بالخليج

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:14 م
النفط
النفط
منار أحمد
طباعة
كشف معهد التمويل الدولي، اليوم، عن تأثير تفشي فيروس «كورونا» على النفط، محذرًا من أنه سينزل بالنفط تحت مستوى 60 دولارًا للبرميل هذا العام، وسيضغط على مصدري النفط الخليجيين.

وقال المعهد إن انتشار الفيروس سيقوض الطلب على النفط في الصين ودول آسيوية أخرى، ما يدفع بأسعار النفط لمزيد من الهبوط قد يصل بها إلى 57 دولارًا للبرميل، ويلقي بظلاله على آفاق النمو في الشرق الأوسط.

وقال جاربيس إيراديان كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد، إنه "قبل فيروس كورونا، كنا نفترض أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 60 دولارًا للبرميل هذا العام، مقارنة مع 64 العام الماضي.

وأضاف أنه "من المرجح بشدة أن نعدل توقعاتنا للعام بأكمله، قد تكون 58 أو 57 بناء على تطورات فيروس كورونا".

وقال إيراديان إن انتشار الفيروس قد يقلص نمو الصين بين 0.5 و0.7 نقطة مئوية، وسيكون لذلك تأثير حاد على أسعار الخام التي هبطت اليوم الجمعة إلى 57.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، إذ يكثف تزايد حالات الإصابة الجديدة الضبابية الاقتصادية.

موضوعات متعلقة

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

مساعد وزير الداخلية الأسبق: «مفيش عربية هتتكلبش بعد كده»

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة

بعد السوبر.. قائد الأهلي يتوعد الزمالك: سنرد في الملعب

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية في روسيا قريبًا

المكسيك تسلم ابن زعيم «جاليسكو» الإجرامية إلى الولايات المتحدة

فتح تحقيق فى تجسس حكومة الأرجنتين على «ميسى»

احذر مخاطر ارتفاع فيتامين (ب) في الدم

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

«الفجيرة الدولي للفنون» بالإمارات يواصل فعالياته لليوم الثاني

«سلوكيات إيجابية وفكر سوى يساوى مجتمع أفضل» بحى الأسمرات

انطلاق دورات الحاسب الآلى لذوى الإعاقة بقصور الثقافة