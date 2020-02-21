معهد التمويل الدولى يكشف تأثير كورونا على مصدرى النفط بالخليج

كشف معهد التمويل الدولي، اليوم، عن تأثير تفشي فيروس «كورونا» على النفط، محذرًا من أنه سينزل بالنفط تحت مستوى 60 دولارًا للبرميل هذا العام، وسيضغط على مصدري النفط الخليجيين.وقال المعهد إن انتشار الفيروس سيقوض الطلب على النفط في الصين ودول آسيوية أخرى، ما يدفع بأسعار النفط لمزيد من الهبوط قد يصل بها إلى 57 دولارًا للبرميل، ويلقي بظلاله على آفاق النمو في الشرق الأوسط.وقال جاربيس إيراديان كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد، إنه "قبل فيروس كورونا، كنا نفترض أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 60 دولارًا للبرميل هذا العام، مقارنة مع 64 العام الماضي.وأضاف أنه "من المرجح بشدة أن نعدل توقعاتنا للعام بأكمله، قد تكون 58 أو 57 بناء على تطورات فيروس كورونا".وقال إيراديان إن انتشار الفيروس قد يقلص نمو الصين بين 0.5 و0.7 نقطة مئوية، وسيكون لذلك تأثير حاد على أسعار الخام التي هبطت اليوم الجمعة إلى 57.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، إذ يكثف تزايد حالات الإصابة الجديدة الضبابية الاقتصادية.