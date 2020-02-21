«لماذا يكرهوننا؟».. جرائم ضد العرب والمسلمين (إنفوجراف)

«لماذا يكرهوننا؟» جملة قالها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش قبل 20 عامًا، على خلفية أحداث 11 سبتمبر 2001، ورغم محاولاته استقطاب مشاعر العالم وتوجيهها ضد العرب والمسلمين، إلا أن البيانات الرسمية حول الهجمات تشير إلى أن جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين هي الأكبر.وفي الإنفوجراف التالي ترصد «الدستور» أعوام الكراهية ضد العرب والمسلمين.