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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عساف يطرح أحدث أغنياته العراقية «شهالحلاوه»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:08 م
محمد عساف
محمد عساف
حسين الجندي
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طرح المطرب محمد عساف، منذ قليل، أحدث أغنياته باللهجة العراقية، والتي حملت عنوان "شهالحلاوة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود.

ويأتي طرح الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هما "مكانك خالى"، "بصراحة".

يذكر أن محمد عساف شارك فى مهرجان المجاز فى عام 2014 وقدم خلال مشاركته "ملحمة عناقيد الضياء" بجانب حسين الجسمى ولطفى بشناق ومحمد الحجار، فيما كانت المشاركة الثانية فى العام الماضى إلى جانب الفنان راغب علامة وفى عام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبد اللات.

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