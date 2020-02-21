شبكة أمريكية تكذب إعلام إيران في الحشود الانتخابية

قالت شبكة "فويس أوف أمريكا"، اليوم الجمعة، إن وسائل الإعلام الإيرانية زعمت بالإعلان عن إقبال كبير في الانتخابات البرلمانية على مستوى البلاد، على الرغم من مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل التي أظهرت فراغ مراكز الاقتراع إلى حد كبير.عرض التليفزيون الحكومي الإيراني حشدًا كبيرًا من الناخبين الجمعة في أحد مراكز الاقتراع بطهران، بعد لحظات من افتتاح الصناديق في الثامنة من صباح اليوم، ومن المتوقع الإعلان عن أول نتائج للانتخابات غدًا السبت.وحث المرشد الأعلى على خامنئي الإيرانيين خلال زيارة لأذربيجان قبل عدة أيام على التصويت بأعداد كبيرة "لأنه واجب ديني" ولأنه "سيحبط مؤامرات أعداء إيران.تم تدشين 55 ألف مركز اقتراع في مساجد البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد، وتم استبعاد العديد من المرشحين الأكثر ليبرالية في البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا من قبل مجلس الخبراء في البلاد، ما ترك خيارًا من المرشحين المحافظين في الغالب للناخبين.وقال مسئول إيراني سابق، أبو الحسن بني صدر، لهئية الإذاعة الأمريكية "فويس أوف أمريكا" إن الإيرانيين يبدو أنهم يستجيبون لدعوة زعماء المعارضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.وقال إنه وفقًا للمعلومات التي يتلقاها من جميع أنحاء البلاد، فإن المقاطعة منتشرة على نطاق واسع وأن الكثير من الناس يحاولون الجمع بين الضغط الشعبي الداخلي ضد الحكومة والضغط الاقتصادي الخارجي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.