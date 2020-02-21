محمد شوقي: عبد الناصر تدخل لعرض فيلمين لـ شادية منعتهما الرقابة



قال المؤرخ السينمائي محمد شوقي، إن هناك فيلمين للفنانة شادية كادا أن يمنعا، ولكن تدخل الزعيم عبد الناصر منع ذلك، وهما فيلما "شيء من الخوف"، و"ميرامار".



المؤرخ السينمائي محمد شوقي





أما الفيلم الثاني "ميرامار" أوقفته الرقابة بسبب جملة في الفيلم في مشهد للفنان الكبير يوسف وهبي عندما قال: "الاشتراكيين وقعوا في بعض"، وتم عرض الفيلم أيضًا بعد تدخل من الزعيم جمال عبد الناصر.

وأضاف أن فيلم "شيء من الخوف" كاد أن يُمنع بسبب وشاية للزعيم عبد الناصر، بأن شخصية عتريس هي تجسيد لشخصيته، وعندما علم الرئيس عبد الناصر طلب مشاهدة الفيلم، وحينها قال "لو أنا شخصيتي مثل عتريس أستحق ما وقع له".أما الفيلم الثاني "ميرامار" أوقفته الرقابة بسبب جملة في الفيلم في مشهد للفنان الكبير يوسف وهبي عندما قال: "الاشتراكيين وقعوا في بعض"، وتم عرض الفيلم أيضًا بعد تدخل من الزعيم جمال عبد الناصر.

المؤرخ السينمائي محمد شوقي

وأشار "شوقي" إلى أن هناك شائعات تم تداولها عن وجود قصة حب بين الفنانة شادية والفنان كمال الشناوي بسبب تقديمهما أكثر من 25 فيلما معا، ولكن لم يكن ذلك سوى علاقة عمل، حيث إن الفنان كمال الشناوي كان متزوجا من عفاف شاكر، الأخت غير الشقيقة للفنانة شادية، والتي قدمت العديد من الأدوار الثانوية في أفلام سينمائية، وكان من بينها أفلام للفنانة شادية.

المؤرخ السينمائي محمد شوقي

وأوضح أن الفنانة شادية كانت السبب في نجاح فنانين في أول بطولة سينمائية لهم، مثل الفنان عبد الحليم حافظ، والفنان صلاح ذو الفقار، وفؤاد المهندس، وشاركت الفنان شكري سرحان في دور ثانوي بفيلم شباب امرأة لمساندته، حيث قدمت شادية في بدايتها في خلال 3 سنوات 65 فيلما، وتعاونت مع الفنان إسماعيل ياسين في 32 فيلما.

المؤرخ السينمائي محمد شوقي