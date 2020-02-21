«وفد بنى سويف» تعقد أول اجتماعاتها بالتشكيل الجديد

عقدت اللجنة العامة لحزب الوفد ببني سويف بكل تشكيلاتها اجتماعها الأول، برئاسة النائب السابق حسن أبوفخره.وافتتح الاجتماع بتوجيه الشكر للمستشار الجليل بهاءالدين أبوشقة للموافقة على إطلاق اللجنة العامة لمبادرة "صعيد بلا ثأر" برعايته، حيث إن قضية الثأر من أخطر القضايا التى يعانى منها أبناء الصعيد.وتنطلق المبادرة بداية من مركز الفشن التابع لمحافظة بنى سويف بحضور المستشار رئيس الحزب ومحافظ بنى سويف ومدير الأمن ببنى سويف ويتزامن هذا الحدث مع افتتاح المقر الثانى بحزب الوفد والذى يليق بمكانة الحزب وقياداته وأعضائه.وتتقدم اللجنة العامة ببنى سويف بكل تشكيلاتها بالشكر والامتنان للمستشار بهاءالدين أبوشقة على النقلة التى شهدها الحزب فى عهده.وتم عقد بروتوكول بين اللجنة العامة بمحافظة بنى سويف ومعامل ترست للتحاليل الطبية وينص البروتكول على خصم ٥٠% لأعضاء حزب الوفد و٧٠% للحالات الخاصة المرشحة عن طريق الحزب، وجاء ذلك إيمانًا بدور الحزب فى المشاركة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.وأشار رئيس اللجنة العامة لضروره إنشاء صفحة رسمية لحزب الوفد ببنى سويف على مواقع التواصل الاجتماعى.وخلال الاجتماع، تم تشكيل بعض اللجان النوعية بمحافظة بنى سويف.