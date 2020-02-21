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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الغربية: العطور الفرنسية مصنوعة من مواد مصرية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:56 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك عددًا من القرى بالمحافظة تصدر المادة الخام لفرنسا للدخول فى صناعة العطور الفرنسية.

أضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم استخلاص المادة الخام من بعض النباتات العطرية مثل الياسمين، مشيرًا إلى وجود قرابة ألفي فدان من نبات الياسمين فقط للتصدير.

وتابع رحمي: أن العسل أيضًا يتم تصديره للخارج، مشيرًا إلى أننا مصانع تنتج كميات كبيرة من العسل، يتم تصدير جزء منه والجزء الأخر للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن هناك مصانع صغيرة لكنها غير مرخصة، مؤكدًا أهمية تقنين أوضاع هذه المصانع لتشجيع المنتجات المحلية.

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