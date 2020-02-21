الدستور فى افتتاح «برلين السينمائى»: سيطرة نسائية

حضرت «الدستور» انطلاق فعاليات الدورة السبعين لمهرجان برلين السينمائى الدولى، أمس الأول، التى بدأت بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادثة مدينة «هاناو» الألمانية، التى يرجح كثيرون أن وراءها دوافع عنصرية، وألغى القائمون على الدورة احتفالية موسيقية وسينمائية، حزنًا على الضحايا واحترامًا لمشاعر أسرهم.وانطلقت فقرات الحفل بتحية الجمهور واستعراض الدورات السابقة لمهرجان برلين السينمائى، ثم ألقى مدير المهرجان كلمة خاصة عن أهمية السينما ودورها فى الاحتفاء بالقضايا الإنسانية والبُعد عن التطرف.واستغل أهل برلين ليلة افتتاح المهرجان، وحضور تجمع عالمى كبير لنجوم وسياسيين، من أجل إعلان معارضتهم إقحام ألمانيا فى حروب يعتقدون أنها لا تعود على الإنسانية إلا بالقتل والدمار والخراب.كما ألقت الحركات النسائية، من بينها حركة «مى تو» المناهضة للتحرش الجنسى، بصداها على المهرجان، الأمر الذى تمثل فى إقحام عناصر نسائية فى كل القطاعات السينمائية، وجاء ذلك على حساب معيار الكفاءة، خاصة مع المطالبة بمشاركة المرأة سينمائيًا فى التحكيم والتمثيل والإخراج وحتى الإنتاج.