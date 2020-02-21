حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية في روسيا قريبًا

تعتزم المغنية الروسية الشهيرة فاليريا، تسجيل حزب "المرأة القوية" في الخريف والترشح لانتخابات مجلس الدوما في المستقبل.وقال زوج فاليريا ومدير أعمالها جوزيف بريجوزين لـ "نوفوستي" إنها تعتزم إطلاق الحزب بعد اعتماد الدستور (بعد التصويت على التعديلات على القانون الأساسي) والاحتفال بالذكرى ال 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.وأضاف: "ستطلق أغنية تحمل اسم الحزب (المرأة القوية) وسيشارك الحزب في الحياة السياسية لحماية حقوق المرأة. في المستقبل، ربما سوف يرشح نفسه لمجلس الدوما ".ووفقا له، فإن الحزب سيحكم بشكل مشترك ولن يكون هناك رئيس متفرد."وفي مارس، سيتم طرح الإصدار الأول من برنامجها على قناة Youtube". سيتم تسمية البرنامج "لماذا أنا؟" وقال زوج المطربة: "ستتحدث مع النساء ضحايا العنف المنزلي.