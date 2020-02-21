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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

200 جنيه زيادة فى طن الحديد لكسر الركود وتحريك السوق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:50 م
الحديد
الحديد
دعاء أبوالعزم
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كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة «مواد البناء» بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عزم بعض شركات الحديد زيادة الأسعار بقيمة ٢٠٠ جنيه للطن، بداية من غد الأحد.
وأوضح «الزينى» أن مصانع حديد «عز الدخلية» و«السويس للصلب» أبلغت وكلاءها بزيادة أسعار بيع حديد التسليح بقيمة ٢٠٠ و٢٣٠ جنيهًا للطن الواحد، بدءًا من الأحد، مدفوعة بزيادة الأسعار العالمية لخامات التصنيع بقيمة ٩ دولارات للطن.
ورأى «الزينى» أنه لا توجد أى مبررات لتلك الزيادة، خاصة أن هناك وفرة من المعروض فى الأسواق، لافتًا إلى أن هذه الزيادة متفق عليها بين التجار بهدف تحريك السوق وكسر حالة الركود فقط.
وأرجع طارق الجيوشى، عضو شعبة «الصناعات المعدنية» باتحاد الصناعات، ارتفاع الأسعار إلى تحكم عدد من مصنعى الحديد فى السوق، أولئك الذين يملكون مصانع متكاملة من الحديد والبليت، بجانب توقف عدد كبير من المصانع التى استهلكت كمية البليت الخام لديها.
وحذر من أن نحو ٢٠ مصنعًا لحديد الدرفلة غير المصنعة للبيلت مهددة بالغلق بسبب قرار فرض رسوم مرتفعة على البليت المستورد، مضيفًا: «خاطبنا رئاسة الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة لإعادة النظر فى رسم صادر بليت على الحديد مرة أخرى»، منوهًا إلى أن ٤ مصانع فقط تملك تصنيع البليت فى مصر.
وقال «الجيوشى»: «كل المصانع غير المتكاملة التى تستورد البليت من الخارج ستتوقف عن التصنيع فور انتهاء كميات البليت التى لديها، وعدد كبير منها توقف بالفعل، ولم يعد من مصانع الدرفلة سوى مصنع وحيد لم يتوقف».
وناشد وزيرة التجارة والصناعة سرعة إعادة النظر فى القرار الخاص بفرض رسوم على صادر البليت، لتقليل حجم الخسائر التى تعرض لها المصنعون خلال الشهور الماضية، لافتًا إلى أن وزيرة التجارة والصناعة وعدت بتعديل كثير من القرارات التى تضر المصنعين وتسببت فى تراجع الصناعة مؤخرًا. وتابع: «العمالة داخل هذه المصانع مهددة بالتشريد، خاصة أنه يتم صرف جميع المستحقات دون أى خصومات على الرغم من الخسائر التى لحقت بالمصانع رغم توقفها».
فى السياق، قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة «الماسية» لتجارة حديد التسليح، إن المصانع لم تُبلغ بإلغاء الحوافز التجارية التى أعلنتها مع تراجعات الأسعار فى الأسبوع الماضى، موضحًا أن الحوافز التى تُقدمها شركة «عز الدخيلة» تصل إلى ٢٣٥ جنيهًا على الطن بعد الأسعار الرسمية، فيما تقدم «السويس للصلب» ٣٠٠ جنيه للطن، ويستفيد منها التجار للقدرة على تخفيض أسعار البيع للمستهلكين وشركات العقارات لتسويق الإنتاج.
وأبلغت شركة «السويس للصلب» وكلاءها، بداية الأسبوع الماضى، بزيادة الطن بقيمة ٢٠٠ جنيه للأطوال، وذلك من ٩٧٥٠ لـ٩٩٥٠ جنيهًا، و٢٣٠ جنيهًا للفائف، وذلك من ٩٥٥٠ لـ٩٧٨٠ جنيهًا.
وقال محمود سلامة، رئيس شركة «أروميكس جروب» لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد «عز الدخيلة» أعلنت زيادة أسعار بيع الحديد بقيمة ٢٠٠ جنيه للطن، على أن يبدأ العمل بذلك غدًا الأحد. وأوضح «سلامة» أن أسعار بيع أطوال الحديد لدى مجموعة «عز» سترتفع إلى ١٠.١ ألف جنيه للطن مقابل ٩٩٠٠ جنيه، فيما زادت أسعار بيع اللفائف إلى ٩٨٣٠ جنيهًا مقابل ٩٦٣٠ جنيهًا.

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