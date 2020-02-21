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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مواد البناء»: صادراتنا لن تتأثر بـ«كورونا».. ونطالب بزيادة الدعم النقدى

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:49 م
مواد البناء
مواد البناء
دعاء أبوالعزم
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قال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس شعبة «المواد العازلة»، عضو غرفة «مواد البناء» باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع مواد البناء يعانى عدة مشاكل، وذلك لأنه متفرع ويضم العديد من الصناعات والشركات المختلفة. وأوضح «الدسوقى» أن من بين هذه الأزمات ما تواجهه شعبة «الأسمنت» من ركود كبير رغم وجود زيادة ملحوظة فى الإنتاج، مضيفًا: «تعمل الشركات على التواصل مع بعضها بعضًا بصورة دائمة لحل تلك الأزمة».
وأشار كذلك إلى المشاكل التى تواجه المصدرين حاليًا، بقوله: «تنفيذ برنامج دعم الصادرات لا يزال ضبابيًا وغير واضح، ولم يتم على أرض الواقع إلى الآن، ولم يكن له أى تأثير ملموس خلال السنوات الماضية»، داعيًا إلى زيادة الدعم النقدى.
وطالب جهاز تنمية الصادرات بزيادة الاهتمام بالمعارض الدولية والخارجية، وتنفيذ خطط وبرامج واضحة لمواجهة الدول المنافسة.
وتطرق إلى تأثير انتشار فيروس «كورونا» المستجد على قطاع مواد البناء، قائلًا: «انتشار الفيروس له تداعيات على الاقتصاد العالمى ككل وليس قطاع مواد البناء فقط، نظرًا لكبر حجم الاقتصاد الصينى وتشعبه». وأضاف «لدينا مشكلة بالطبع بسبب الفيروس، لأن هناك جزءًا كبيرًا من الشركات الصينية العاملة فى هذا المجال داخل مصر، بجانب اعتمادنا على عدد كبير من الخبراء والعمال الصينيين، فضلًا عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى نستوردها من هناك».
ورجح تأثر الصادرات المصرية إلى الصين خاصة الصادرات الزراعية، لذلك ينبغى على مصدرى الحاصلات الزراعية البحث عن أسواق بديلة لمنتجاتهم، مضيفًا: «صادرات مواد البناء لن تتأثر، لأن الصين لا تستورد الكثير من مصر فى قطاع مواد البناء، بل يمكن أن تزيد نتيجة توجه الدول التى كانت تستورد من الصين إلى مصر».
وتابع: «الاقتصاد الصينى فى العموم سيتأثر بشدة، لأن حجم الناتج القومى للصين كبير جدًا، وهناك الكثير من القطاعات التى تأثرت بشدة هناك، والمستوردون فى كل دول العالم بدأوا بالفعل فى البحث عن أسواق بديلة».
وشدد عضو غرفة مواد البناء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نجح نجاحًا منقطع النظير وبدأت مصر فى جنى ثماره، وأولاها تراجع أسعار كثير من السلع بنحو ٤٠٪، بجانب تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، وارتفاع الاحتياطى النقدى، وزيادة الإنتاج المحلى والصادرات وغيرها من النتائج الإيجابية»، متوقعًا مزيدًا من الإصلاحات خلال العام الجارى.

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