«العالمي للمصريين بالخارج»: قتل مدرس بعمان حادث فردي

تقدم المهندس بهجت العناني ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بسلطنة عمان، بالعزاء لأسرة المدرس المصري سيد زكريا الذي قتل في مدينة صلالة.وأكد «العناني» للدستور أن الحادث أصاب أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان بالحزن الشديد، مؤكدا أن الحادث لا يعبر مطلقا عن العلاقات الرائعة التي تربط أبناء الجالية المصرية بالسلطنة بأشقائهم العمانيين الذين يعشقون مصر وشعبها، ويملكون الخصال العربية الأصيلة وعلى رأسها الكرم وحماية الوافدين، ورعاية ضيوف السلطنة.وذكر المهندس بهجت العناني أن أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان يثقون كل الثقة في القضاء العماني، وأنهم على يقين من أن القاتل سيلقى الجزاء العادل لاقترافه هذه الجريمة البشعة.وأشاد ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بسلطنة عمان بدور السفارة المصرية التي تتابع عن كثب هذه القضية، والتي لا تتوانى عن مساعدة أبناء الجالية المصرية بالسلطنة.