توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

توقّع الخبير المصرفى محمد عبدالعال وصول سعر الدولار إلى حدود الـ١٤جنيهًا بنهاية النصف الأول من العام الجارى يونيو ٢٠٢٠.وقال «عبدالعال» إن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وارتفاع إيرادات السياحة والتصدير، من أهم العوامل التى أدت إلى تراجع منحنى سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة.وكشف الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح عن توافر سيولة دولارية كبيرة لدى البنوك العاملة فى مصر، مرجعًا ذلك إلى تعافى السياحة ووصول نسب الإشغال فى بعض المنشآت السياحية إلى ١٠٠٪، بجانب زيادة حصيلة إيرادات قناة السويس من العملات الأجنبية، ونشاط حركة التصدير، وزيادة تحويلات العاملين فى الخارج.وأضاف «عبدالفتاح»: «هناك عوامل أخرى ساعدت على تراجع سعر الدولار، أهمها ترشيد الاستيراد لقائمة كبيرة من السلع ومنع استيراد بعضها مثل السلع الكمالية والترفيهية، والتى لها بديل محلى، وخروج تجار العملة من السوق بعد نجاح المركزى فى القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية».وواصل سعر صرف الدولار تراجعه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل مستوى ١٥.٥١ جنيه للشراء مقابل ١٥.٦١ جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار البنك المركزى.وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى ١٥.٥٣ جنيه للشراء، و١٥.٦٣ جنيه للبيع، وفى بنك مصر ١٥.٥٣ جنيه للشراء، و١٥.٦٣ جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية ١٥.٥١ جنيه للشراء، و١٥.٦١ جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبى الإسلامى ١٥.٥٨ جنيه للشراء، و١٥.٦٨ جنيه للبيع، وفى البنك المصرى لتنمية الصادرات ١٥.٥٦ جنيه للشراء و١٥.٦٦ جنيه للبيع.وبذلك يكون الدولار فقد ٤٢ قرشًا منذ بداية العام الحالى ٢٠٢٠، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.