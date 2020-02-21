أسرار تحديث المخابرات والمنظومات الدفاعية الإسرائيلية

طائرة دون طيار تحلق لمدة ٤٥ ساعة.. وتجمع معلومات من مسافات بعيدة

تطوير نظام اختبارات يتعامل مع الأهداف بدقة ثلاثية الأبعاد

تركيب أجهزة استشعار بالحدود الشمالية

ترقية منظومة «القبة الحديدية»

إعاقة الصواريخ بواسطة الليزر

وحدة نخبة للمشاة والمهندسين

ليست خطة «تنوفا» النشاط الوحيد للجيش الإسرائيلى خلال الفترة الأخيرة، فهناك عدة تحركات أخرى لافتة خلال الأسابيع الماضية، من تطوير الأسلحة والمركبات، فضلًا عن استحداث أنظمة استخباراتية وعسكرية جديدة، وتجنيد وحدة نخبة.كشفت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء «IAI» عن طائرة استراتيجية تسمى «HERON MK II» وهى النموذج المحدث للطائرة «HERON UAV»، التى توجد لدى إسرائيل و٢٠ دولة أخرى فى العالم، وهى طائرة دون طيار تحلق على ارتفاعات متعددة وذات قدرات فائقة على حمل حمولات متنوعة.إذ طورت الشركة الإسرائيلية هيكلها لتجرى عملية الصيانة لها بشكل أسرع وأسهل، دون زيادة وزن، وجرت إضافة تكوينات جديدة لها، ولديها مستشعرات ورادارات مراقبة طويلة المدى، فهى مزودة بمحرك «Rotax ٩١٥ iS»، ويمكن أن تحلق على ارتفاع ٣٥ ألف قدم، وبسرعة قصوى تبلغ ١٤٠ عقدة، ويمكن أن تبقى فى الهواء لمدة ٤٥ ساعة متتالية.وحسب المواقف المعنية بالنشاط العسكرى، فهى تتمتع بقدرات فائقة على جمع المعلومات من بعد عشرات الكيلومترات دون عبور الحدود، بفضل قدرتها على حمل أجهزة استشعار أكبر ومحسنة، إضافة إلى امتلاكها محركًا محسنًا وإلكترونيات طيران جديدة.أفادت المواقع العبرية بأن شركة «رافائيل» العسكرية تعمل بشكل مشترك مع وزارة الدفاع الإسرائيلية على تطوير نظام جديد، كجزء من عملية رقمنة ساحة المعركة. وتجرى اختبارات على نظام اتصال جديد يسمى «FIRE WEAVER»، مزود بأجهزة استشعار لتحديد الأهداف التى تشكل خطرًا على القوات فى ساحة المعركة بدقة وبتقنية ثلاثية الأبعاد، ومن المقرر أن تستفيد القوات البرية من هذا النظام الذى سيصبح جاهزًا للعمل فى العام المقبل. وحسب التقارير فإن نظام «FIRE WEAVER» يوفر للقوات لغة مشتركة تكتيكية تعتمد على نظام تحديد المواقع الجغرافية «GPS» عبر أجهزة الاستشعار وأجهزة إطلاق النار التى تمنح وعيًا موضعيًا مثاليًا وفهمًا أفضل لساحة المعركة. فهذا النظام يمكن جميع القوات المشاركة فى المعركة من معرفة الأخطار بشكل فعال وسريع، لتقليل مدة المعركة بقدر الإمكان. وعن طريق هذا النظام، يتم تحديد الأهداف والمواقع الحساسة وغيرها بنقاط مميزة وبدقة وعلى الفور، وإرسالها إلى لوحة مشاهدة النظام، بمشاهد ثلاثية الأبعاد وباستخدام تقنية رؤية متقدمة، مما يتيح للجنود إدراك الموقع الدقيق من أى نقطة وبأى مسافة بغض النظر عن موقعهم. وحسب رئيس شركة «رافائيل»، فإن النظام يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعى لدى الشركة ويعالج بيانات المعركة ويحللها ويحدد أولويات تخصيص النيران، لذا يعد وسيلة إطلاق النار المثلى لكل هدف، استنادًا إلى معايير مثل الموقع وخط الرؤية والفاعلية وحالة الذخيرة الحالية وما إلى ذلك، مع التقليل إلى أدنى حد من الأضرار الجانبية والإبادة الجماعية، مع مراعاة قواعد الاشتباك فى الوقت الفعلى.بدأ الجيش الإسرائيلى تركيب سلسلة من أجهزة الاستشعار تحت الأرض على طول منطقة الحدود الشمالية، للكشف عن أى أنفاق جديدة تمتد إلى الأراضى الإسرائيلية من لبنان، وذلك بعد عام من عملية «درع الشمال» التى استهدفت هدم أنفاق «حزب الله». وحسب تصريحات المسئولين العسكريين، فإن قرار تركيب أجهزة الاستشعار بالقرب من المستوطنات الحدودية مع لبنان، لا يستند إلى معلومات استخباراتية جديدة عن قيام «حزب الله» بحفر أنفاق جديدة عابرة للحدود، وإنما تم اتخاذه فى ضوء حقيقة أن تقنية الاستشعار المستخدمة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا أصبحت ممكنة الاستخدام، وتمثل خطوة تتعلق بالبنية التحتية الوقائية. وحسب الخطة فإن الأشهر المقبلة ستشهد تركيب أنظمة استشعار إضافية فى نقاط أخرى على الحدود فى المستقبل، وسيعتمد عددها ومواقعها على معلومات استخباراتية عن الأمكنة التى يعتزم «حزب الله» حفر أنفاقه فيها. ومن المتوقع أن تبدأ أجهزة الاستشعار بالعمل خلال أسابيع، وسيتم الإعلان عند بدء تشغيلها، حتى لا يساء فهمها من قبل الجانب اللبنانى بأنها استعداد لتحرك عسكرى ما، وفى ضوء هذا أبلغت إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام فى لبنان «يونيفيل» بخططها لتثبيت أجهزة الاستشعار هذه على طول «الخط الأزرق»، وهى الحدود الدولية المعترف بها بين إسرائيل ولبنان.بعد عشر سنوات من بدء استخدامها، أعلنت إدارة برنامج «حوماه» للدفاع الصاروخى فى «مبات»، إدارة بحوث وتطوير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عن انتهاء سلسلة تجارب تحت عنوان «ترقية منظومة القبة الحديدية». وقال موشيه بتئيل، مدير برنامج «حوماه» بعد التجربة: إن «سلسلة التجارب الناجحة التى أجريناها نُفذت بعد عشر سنوات بالضبط من تجربة الاعتراض الأولى التى قامت بها المنظومة». وفى سلسلة التجارب التى أجريت فى حقل التجارب فى الجنوب، جرى اختبار قدرات المنظومة فى نسخة جديدة، وفى بعض السيناريوهات التى تحاكى عدة معارك محتملة، والتى قد تواجهها المنظومة خلال وقوع مواجهة.أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرًا عن أنها على وشك تطوير منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ بواسطة أشعة الليزر، حيث سيجرى اختبار المنظومة الحديثة فى النصف الثانى من العام الحالى، على أن تبدأ العمل فى أوائل العام المقبل. وحسب تصريحات العميد يانيف روتم من وزارة الدفاع، فإن المنظومة الحديثة ستعترض قذائف هاون متوسطة المدى وقذائف صاروخية يصل مداها إلى ٤٠ كم وطائرات من دون طيار وصواريخ مضادة للدبابات، بما فى ذلك صواريخ متقدمة مثل صواريخ «كورنيت»، كما أنها ستعترض صواريخ بعيدة المدى وصواريخ يتم إطلاقها من مسافة مئات الكيلومترات، أى من دول مثل سوريا ولبنان.كشف الجيش الإسرائيلى مؤخرًا عن بدء تجنيد وحدة نخبة جديدة متعددة الأبعاد. مهمتها الرئيسية اكتشاف قوات المقاومة وتدميرها، وستسهم فى مهمات قوات الجيش فى ساحات القتال البرية وفى عمق الجبهة. وذكرت مصادر رفيعة المستوى فى قيادة الجيش أن قائد وحدة «دوفديفان» الخاصة سيتولى قيادة الوحدة الجديدة التى ستزوَّد بطائرات صغيرة من دون طيار، وسينضم إليها مقاتلون من لواء المظليين ومن سلاحى الهندسة والمدرعات ووحدة الكلاب المدربة.