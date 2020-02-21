الحشد الشعبى يصد هجومًا لداعش فى ديالى بالعراق

أعلن الحشد الشعبي في العراق اليوم، صد هجمات لتنظيم داعش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان أن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تصدت مساء اليوم لهجوم شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية على السعدون التابعة بقضاء خانقين في محافظة ديالي.