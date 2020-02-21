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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استئناف الرحلات الجزائرية بعد انتهاء إضراب المضيفين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:36 م
الخطوط الجوية الجزائرية
الخطوط الجوية الجزائرية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الجمعة، استئناف رحلاتها الدولية والداخلية، بعد انتهاء اضراب موظفي مستخدمي الملاحة التجارية (المضيفون).

قال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، في تصريحات اليوم، إن موظفي الملاحة التجارية للشركة، الذين شنوا اضرابا عن العمل منذ الاثنين الماضي، والذي استمر 4 ايام قد أوقفوا الاضراب ما سمح باستئناف الرحلات الجوية.

وأضاف أن الشركة شكلت خلية متابعة وتعمل على تدارك الرحلات التي شهدت تأخرا جراء الاضراب، موضحا أن انهاء الإضراب جاء بعد تحلي موظفي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية بالتعقل استجابة لتصريح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الشأن ولدعوة وزارة الاشغال العمومية والنقل الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذه الحركة الاحتجاجية اضافة إلى تنفيذ قرار العدالة بعدم شرعية هذا الاضراب.

ودعت وزارة الاشغال العمومية والنقل، أمس، إلى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب الذي صدر بشأنه قرار قضائي ينص على عدم شرعيته وتغليب الحكمة واعتماد لغة الحوار.

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