نشطاء يهاجمون جمال عيد: بيبرر خيانته على قناة إخوانية

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي العميل المفضوح جمال عيد، ووصفوه بالمدلس الذي يرتكب خيانات مكشوفة ويجملها بمصطلحات مستهلكة.وقال المهاجمون: "بعد فضح أمره وانقلاب الرأي العام عليه بسبب إفصاحه عن عمالته بالصوت والصورة، تمادى في الاستهزاء بشعب مصر الرافض لجماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها، ولجأ إلى قناة عميلة تمول من قطر ويسيطر على مفاصل العمل فيها عناصر إخوانية ليقول إنه ليس عميلا ويجمل العمالة بوصفها كذبا أنها تضامن".وتابع المهاجمون: "هل تقبل قناة محترمة ظهور عميل على شاشتها أم أنها دائرة للعمالة فيما بينهم؟".واستطردوا: "الجماعة الإرهابية تستخدم ضعاف النفوس وعبيد الدولار كورقة ضغط على الدولة.. ولكن الجميع يعلم أن الشعب المصري لن يتجاوب مع هؤلاء العملاء بعد أن أصبحوا مفضوحين ولن يسمح لهم أو لمن يقف وراءهم بالتأثير على استقرار الدولة والتنمية".وأضافوا: "أما جمال عيد المحتقر من المصريين كلما حاول أن يتجمل يفضح نفسه بصورة أبشع أمام الجميع".وقال النشطاء كلمة أخيرة لعيد أكدوا أنهم لن يوجهوها من خلال قناة عميلة ولكن من خلال أبناء الشعب بعد سقوطه في مستنقع الخيانة القذر.واختتموا: "الأحسن إنك تطهر نفسك بنفسك بدلا من سيرك في حلقة مفرغة وسعيك وراء أمل لن تناله".