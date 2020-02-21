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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

28 فبراير.. افتتاح الدورة الـ68 للمركز الكاثوليكي للسينما

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:29 م
بطرس دانيال
بطرس دانيال
ماريان رسمى
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يفتتح الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الجمعة المقبل، الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من كبار النجوم الفنانين والإعلاميين.

من المقرر أن يقوم المركز الكاثوليكي بتوزيع جوائز المكرمين في دورته الـ68 الدورة، وتستمر فعاليات المهرجان وعروض الأفلام على مدار أسبوع ليكون حفل الختام وتوزيع الجوائز الجمعة المقبل الموافق 6 مارس 2020.

وقررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف، ومن المقرر أن يُقام حفل الختام في 6 مارس المقبل.

واختتمت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثامنة والستين أعمالها يوم الأربعاء 29 يناير 2020 الماضي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، تم خلالها مشاهدة الأفلام الخمسة المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام.

واستقرت اللجنة على 5 أفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 000ِ فيلمًا قد عُرضت تجاريًا عام 2019، وهي (بحسب تواريخ عرضها):

1_فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري
2_فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر
3_فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة
4_فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة
_فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت

تشكّلت لجنة الاختيار هذا العام برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

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