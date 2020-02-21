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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اللص العثمانلي: وقائع سرقة أردوغان لخيرات سوريا (إنفوجراف)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:28 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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تزداد الصراعات يومًا بعد يوم بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا فى الأراضى السورية، فهناك صراعات بسبب توسيع النفوذ والسيطرة على الأراضى السورية، وأخيرًا صراعات بسبب الغنائم التى يحصلون عليها نتيجة تدميرهم للقرى والمدن والأحياء السورية بدعم تركيا.

في فبراير 2020 صراع بين الفصائل المدعومة من تركيا حركة أحرار الشام، وفصيل جيش الأحفاد، على الغنائم في ريف حلب الشمالي، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي يناير 2020 وقعت اشتباكات مسلحة بين الفصائل الموالية لأنقرة في منطقة تل أبيض ورأس العين شمال سوريا، بسبب تقسيم الغنائم وصوامع الحبوب.

في 2018 نشبت صراعات بين الفصائل الإرهابية الموالية لأردوغان فرقة الحمزة وفصيل أحرار الشرقية في عفرين، بشأن تقسيم الغنائم والتي جمعوها عقب قصف المنازل والأحياء السكنية.

في ديسمبر 2018 وقعت اشتباكات مسلحة بين حركة أحرار الشام، ومرتزقة هيئة تحرير الشام، بعد مقتل قادة الحركة الأولى.

واستولت هيئة تحرير الشام على مقرات أحرار الشام وأسلحتها، كما طردتها من محافظة إدلب وفرضت سيطرتها على المدينة.

وفي يناير 2017 اندلعت معارك عنيفة بين التنظيمين الإرهابيين جيش الإسلام وجبهة فتح الشام جبهة النصرة سابقا، المدعومين من تركيا، وتمت تصفية حسابات قديمة بين جيش الإسلام والجماعات المتحالفة مع جبة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة.

وفي يوليو 2016 وقعت اشتباكات مسلحة بين حركة نور الدين الزنكى التى أنشأتها تركيا 2011 وبين هيئة تحرير الشام، ونشبت خلافات بينهما تحولت إلى مواجهات عسكرية انتهت بانفصالها عن الهيئة.

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