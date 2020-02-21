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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تفاصيل حملة «التضامن» لتوفير سماعات لضعاف السمع

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:27 م
سماعات لضعاف السمع
سماعات لضعاف السمع
رباب الأهواني
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كشفت نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمي لغة الإشارة، تفاصيل اجتماعهم مع وزيرة التضامن الإجتماعي، قائلة: إن وزارة التضامن أعلنت عن إعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة في مصر، وإطلاق حملة لتوفير السماعات لضعاف السمع.

وأضافت رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمي لغة الإشارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، أن وزارة التضامن الاجتماعي أولت اهتمامًا كبيرًا بالمترجمين، واعتماد مترجمي لغة الإشارة، وقاموس الإشارة، وخدمات ذوي الإعاقة داخل الخدمات، وتدريب الجهاز الشرطي ومكاتب التأهيل على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية

كما أكدت على اهتمام وزارة التضامن الإجتماعي، بتشغيل نسبة الـ5%، حيث اهتمت بذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة السمعية بشكل خاص.

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